Кличко знов пішов на зустріч до Януковича

Як повідомили у прес-службі політика, Кличко пішов до Януковича, аби спробувати "зупинити насилля і протистояння, яке триває в Києві і по всій країні", пише Українська правда.

"Те що відбулося вчора, засідання цієї групи, то вона створена не для переговорів, а для затягування часу, і ми в ній участі брати не будемо", - заявила прес-секретар Кличка Оксана Зінов'єва.

За її словами, Кличко пішов в АП, бо "сьогодні є єдина людина, від якої все залежить, яка може зупинити насилля".

Вона запевнила, що ніяких домовленостей про зустріч між Кличком і Януковичем не було.

"Так само, як він їздив у Межигір'я – ніхто його не чекав, він приїхав і пішов зустрічатись – так і зараз прийде", - сказала вона.

Станом на 12.50 Кличко уже зайшов у АП, де, за його інформацією, зараз перебуває Янукович.

Як відомо, Кличко уже проводив зустріч з Януковичем у неділю у Межигір'ї, коли в Києві розпочались силові зіткнення протестуючих та міліції.

Раніше під час брифінгу на Європейській площі столиці Кличко розповів, що хоче дізнатись, як справи з вимогами опозиції, висунутими раніше., повідомляє ТВі.

"Віктор Янукович обіцяв мені врегулювати ситуацію, однак слова не дотримав. Я поїду до Президента, щоб отримати відповіді на п’ять вимог опозиції, які було висунуто напередодні", – сказав Кличко.

Крім того, лідер «УДАРу» закликав усіх утриматися від провокацій і не брати участі у силових діях. Він заявив, що має інформацію про те, що бійці "Беркуту" сьогодні або завтра вночі планують розігнати учасників акції протесту на вулиці Грушевського, взяти їх у кільце і заарештовувати.

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Як повідомлялося, 19 січня у Києві після Народного віче, учасники якого засудили прийняті Верховною Радою 16 січня антидемократичні закони, частина протестувальників вирушила до будівлі парламенту. Однак шлях їм перегородили правоохоронці, після чого на вулиці Грушевського почалися зіткнення.

Лідер "УДАРу" після зустрічі з Президентом у Межигір'ї повідомив, що глава держави пообіцяв створити комісію у складі представників Адміністрації Президента, уряду та представників опозиції, яка займеться розв’язанням кризової ситуації в країні.

Згодом прес-служба Президента поінформувала, що Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участю представників Кабінету міністрів та Адміністрації Президента для розгляду питань з врегулювання політичної кризи.

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Також Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи із представниками опозиції у понеділок, 20 січня.

Водночас, за словами колишнього міністра внутрішніх справ, лідера ініціативи «Третя українська республіка» Юрія Луценка, переговори із владою поки що так і не відбулися, проте Януковичу було передано вимоги Майдану.