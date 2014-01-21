Яценюк закликав прийти на Майдан в День Соборності України
14:10, 21 січня 2014Політика
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Голова політради ВО “Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав українців прийти завтра на Майдан Незалежності.
Майдан 19 січня під час Народного віче
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив в Штабі національного опору.
“Завтра у нас День Соборності - велика хода, і завтра у нас установчі збори “Народної ради України”, тому ми закликаємо мільйони українців приїхати в Київ, провести ходу і створити Народну раду”, - сказав Яценюк.
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