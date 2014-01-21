Яценюк закликав прийти на Майдан в День Соборності України

14:10, 21 січня 2014
Політика
0 0

Голова політради ВО “Батьківщина” Арсеній Яценюк закликав українців прийти завтра на Майдан Незалежності.

вече, майдан, евромайдан, 19 января

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив в Штабі національного опору.

“Завтра у нас День Соборності - велика хода, і завтра у нас установчі збори “Народної ради України”, тому ми закликаємо мільйони українців приїхати в Київ, провести ходу і створити Народну раду”, - сказав Яценюк.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter