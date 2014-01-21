Медіа-організації засуджують "знищення незалежної журналістики" в Україні - заява

Про це йдеться в переданій УНІАН прес-службою НСЖУ заяві медіа-організацій України.

«Прийняття диктаторських законів, котрі фактично запроваджують цензуру, а також цілеспрямовані прояви насильства по відношенню до журналістів із боку представників силових структур засвідчують, що в країні відбувається масштабний наступ з боку влади на журналістську професію», - наголошується в заяві.

У документі зазначається, що понад 30 журналістів постраждали під час зйомок масових протестів та сутичок мітингувальників із правоохоронцями на Європейській площі і вулиці Грушевського у Києві 19 і 20 січня. «Є кілька задокументованих свідчень журналістів про те, що співробітники спецпідрозділу «Беркут» умисно стріляли в представників преси гумовими кулями та кидали світлошумові гранати. Багато наших колег перебувають у тяжкому стані, і ми переконані, що відповідальність за це безчинство має нести нинішня влада, котра віддає такі злочинні накази», - підкреслюють медіа-організації.

Читайте такожУ Росії зроблять суворішим проект закону про ЗМІ-іноземних агентів через УкраїнуТакож медіа-спільноту обурює позиція Президента України Віктора Януковича, який свого часу засуджував ініціативи прийняття «Закону про наклеп». «А нині без вагань підписав Закон про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів…», яким вводиться кримінальна відповідальність за наклеп та фактично запроваджується цензура», - зазначаються медіа-організації. Вони наголошують, що крім цього, «закон суттєво обмежує свободу висловлювань в інтернеті та утискає права журналістів, що працюють в онлайн-медіа». Таким чином, йдеться далі в заяві, закон «Колесніченка-Олійника» обмежує права громадян на доступ до об’єктивної інформації.

Медіа-організації вважають, що «така позиція влади – не що інше, як цинічне і свідоме знищення незалежної журналістики в Україні та намагання перетворити журналістику на пропагандистську машину, яка висвітлюватиме виключно позицію влади».

Національна спілка журналістів України, Незалежна медіа-профспілка та Комісія з журналістської етики «висловлюють категоричне несприйняття ухвалених незаконним чином диктаторських законів».

«У цей час випробувань ми закликаємо всіх журналістів проявити максимальну мужність і солідарність, взаємопідтримку та взаємовиручку, аби не дозволити знищити свободу слова в Україні та відстояти наше право на професію!», - йдеться у заяві медіа-організацій.