Журналісти збирають підписи під петицією «Скасувати закони «Олійника-Колесніченка»

На даний час петицію вже підписали понад 440 осіб, серед яких багато відомих журналістів та телеведучих.

Прочитати та підписати петицію можна за посиланням http://www.petitions247.net/stoplaw.

«Закони Олійника-Колесніченка надруковані в офіційній пресі і набувають чинності. Вони позбавляють права на професію всіх журналістів України», - наголошують автори Петиції.

Читайте такожВерховний комісар ООН з прав людини закликає призупинити дію законів 16 січняПри цьому вони підкреслюють: «Фактично, заборонені журналістські розслідування, бо навіть збір інформації про правоохоронців, суддів та їхні статки названий незаконним. Подання інформації про будь-які протестні акції, згідно з ухваленим 16-го січня 2014 року документом, можуть бути визнані екстремістськими. Згідно з законом, будь-який інтернет-ресурс можуть заблокувати, якщо він містить журналістські розслідування або інформацію про протестні акції. Відповідальність для медійників – штрафи, виправні роботи та позбавлення волі до 3 років. Це унеможливлює і звичайну інформаційну журналістику».

«Ми вимагаємо від Президента України Віктора Януковича та Верховної Ради України скасування документів авторства народних депутатів Олійника та Колесніченка (зокрема, законопроекту № 3879), інакше залишаємо за собою право на попереджувальний страйк», - зазначається у заяві.