У Facebook викраденого Ігора Луценка з’явився пост про його врятування

22:02, 21 січня 2014
Політика
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Активіст Ігор Луценко врятувався від викрадачів

Ігор Луценко нібито знайшовся / Facebook

Про це сказано в повідомленні на його сторінці у Facebook.

"Наразі я виповз з лісу, куди мене завезли і кинули мої викрадачі, і знаходжусь у доброму гуморі, без мобілки і у посередньому фізичному стані. Нічого серйозного, просто майже 15-годинне спілкування з викрадачами було часом дуже важким морально і фізично", - написано в повідомленні.

Водночас інші користувачі висловлюють сумніви, чи було це повідомлення написане Луценком.

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