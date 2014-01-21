У Facebook викраденого Ігора Луценка з’явився пост про його врятування

Про це сказано в повідомленні на його сторінці у Facebook.

"Наразі я виповз з лісу, куди мене завезли і кинули мої викрадачі, і знаходжусь у доброму гуморі, без мобілки і у посередньому фізичному стані. Нічого серйозного, просто майже 15-годинне спілкування з викрадачами було часом дуже важким морально і фізично", - написано в повідомленні.

Водночас інші користувачі висловлюють сумніви, чи було це повідомлення написане Луценком.