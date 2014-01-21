У Facebook викраденого Ігора Луценка з’явився пост про його врятування
22:02, 21 січня 2014Політика
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Активіст Ігор Луценко врятувався від викрадачів
Ігор Луценко нібито знайшовся / Facebook
Про це сказано в повідомленні на його сторінці у Facebook.
"Наразі я виповз з лісу, куди мене завезли і кинули мої викрадачі, і знаходжусь у доброму гуморі, без мобілки і у посередньому фізичному стані. Нічого серйозного, просто майже 15-годинне спілкування з викрадачами було часом дуже важким морально і фізично", - написано в повідомленні.
Водночас інші користувачі висловлюють сумніви, чи було це повідомлення написане Луценком.
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