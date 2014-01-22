Влада Києва просить власників авто утриматись від поїздок через погіршення погодних умов



Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Також керівництво міста просить не паркувати свій автотранспорт із порушенням Правил дорожнього руху та не залишати його обабіч доріг, аби комунальні служби мали можливість виконувати безперешкодне прибирання автошляхів.

Влада Києва сподівається на розуміння усіх учасників дорожнього руху.