Влада Києва просить власників авто утриматись від поїздок через погіршення погодних умов
01:54, 22 січня 2014Політика
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У зв’язку з погіршенням погодних умов та можливими подальшими ускладненнями у вигляді хуртовини, поривів вітру й ожеледиці на дорогах, столична влада звертається до водіїв із закликом утриматися від поїздок власними автомобілями.
Влада Києва просить водіїв утриматись від поїздок власним автотранспортом через погіршення погодних умов
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.
Також керівництво міста просить не паркувати свій автотранспорт із порушенням Правил дорожнього руху та не залишати його обабіч доріг, аби комунальні служби мали можливість виконувати безперешкодне прибирання автошляхів.
Влада Києва сподівається на розуміння усіх учасників дорожнього руху.
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