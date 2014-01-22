У Маріїнському парку зібралось близько 3-4 тисяч "тітушок" - нардеп

Таку думку висловив голова комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народний депутат фракції «УДАР» Віктор Чумак в ефірі Еспресо.TV.

«Зверніть увагу, що кожної п’ятниці останніх два місяці Майдан навмисно «підігрівався» то розгоном студентів, то побиттям Тетяни Чорновіл, то прийняттям антиконституційних законів, то арештами активістів. Такі дії вчинялися спеціально для того, аби у людей спочатку з’явився радикалізм, а потім він поступово зростав», - пояснив «ударівець».

За його словами, про втілення такого сценарію свідчать і події останнього дня, коли активно нагнітається інформаційна хвиля щодо можливого застосування вогнепальної зброї.

«Це і є ті месиджі, які в майбутньому мають «підкріпити» певні дії влади. А після «першої крові» це може бути і введення надзвичайного стану, і реалізація сценарію розколу України. І сьогодні ми стоїмо за крок до таких страшних подій», - наголосив Чумак.

Також він поінформував, що зараз близько 3-4 тисяч людей "спортивної зовнішності" знаходяться в Маріїнському парку.

«Швидше за все, це просто переодягнені в цивільне люди, які мають певну спецпідготовку. Збільшення їхньої кількості означає, що вони можуть діяти не лише в центрі Києва, а й спальних районах столиці. Тому сьогодні кияни мають самоорганізуватися, створити певні рухи для захисту свого майна, а також забезпечити чергування і бути вкрай обережними», - зазначив народний депутат.

На його думку, зараз першочерговим стоїть сьогодні питання збереження цілосності країни та безпеки її громадян.

«Тож або президент, як гарант Конституції, все ж сідає за стіл переговорів, або завтра ми отримаємо зовсім іншу країну», - підсумував Чумак.