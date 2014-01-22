Правоохоронці закликають мітингувальників на Грушевського тримати дистанцію у 3 метри
10:30, 22 січня 2014Політика
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Правоохоронці звертаються до мітингувальників, які наблизилися впритул до кордону Внутрішніх військ на вулиці Грушевського та Музейному провулку, і закликають їх тримати дистанцію в 3 метри.
Мітингувальники закликають строковиків перейти на бік народу
Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники, у свою чергу, Внутрішні війська закликають перейти на їхній бік і припинити насильство.
Також між мітингувальниками та правоохоронцями ходить священик і читає молитви.
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