На Європейській площі "швидка" забрала журналіста

Про це з міста подій повідомив кореспондент Еспресо.TV.

"Я бачив як швидка увезла двох людей, один з них був із посвідченням журналіста", - зазначив кореспондент.

Він також повідомив, що «беркутівці» кидали гранати у журналістів, які знаходились у стороні від мітингувальників.