На Європейській площі "швидка" забрала журналіста
13:11, 22 січня 2014Політика
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Машина швидкої допомоги увезла людину із бейджем журналіста
"Швидка" забрала пораненого
Про це з міста подій повідомив кореспондент Еспресо.TV.
"Я бачив як швидка увезла двох людей, один з них був із посвідченням журналіста", - зазначив кореспондент.
Він також повідомив, що «беркутівці» кидали гранати у журналістів, які знаходились у стороні від мітингувальників.
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