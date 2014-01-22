На Європейській площі "швидка" забрала журналіста

13:11, 22 січня 2014
Політика
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Машина швидкої допомоги увезла людину із бейджем журналіста

Про це з міста подій повідомив кореспондент Еспресо.TV.

"Я бачив як швидка увезла двох людей, один з них був із посвідченням журналіста", - зазначив кореспондент.

Він також повідомив, що «беркутівці» кидали гранати у журналістів, які знаходились у стороні від мітингувальників.

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