На Майдані Незалежності зібралось близько 30 тисяч людей
13:53, 22 січня 2014Політика
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З боку Європейської площі перебуває близько 5 тисяч осіб.
Сутички на вулиці Грушевського мід правоохоронцями і активістами
Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени Майдану оголосили про мобілізацію сил.
Наразі народні депутати обходять барикади по периметру і перевіряють ситуацію. На барикаді з боку Європейської площі перебуває близько 5 тисяч осіб.
На Грушевського з'явилася бронетехніка. "Беркут" вишикувався в бойові порядки Онлайн-трансляція з Грушевського (прямий ефір).
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