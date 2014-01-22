На Майдані Незалежності зібралось близько 30 тисяч людей

13:53, 22 січня 2014
Політика
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З боку Європейської площі перебуває близько 5 тисяч осіб.

Сутички на вулиці Грушевського мід правоохоронцями і активістами

Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени Майдану оголосили про мобілізацію сил.

Наразі народні депутати обходять барикади по периметру і перевіряють ситуацію. На барикаді з боку Європейської площі перебуває близько 5 тисяч осіб.

На Грушевського з'явилася бронетехніка. "Беркут" вишикувався в бойові порядки Онлайн-трансляція з Грушевського (прямий ефір).

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