На Майдані Незалежності зібралось близько 30 тисяч людей

Як передає кореспондент УНІАН, зі сцени Майдану оголосили про мобілізацію сил.

Наразі народні депутати обходять барикади по периметру і перевіряють ситуацію. На барикаді з боку Європейської площі перебуває близько 5 тисяч осіб.

На Грушевського з'явилася бронетехніка. "Беркут" вишикувався в бойові порядки Онлайн-трансляція з Грушевського (прямий ефір).