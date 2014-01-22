Луценко закликає створити виконавчий комітет на чолі з Кличком

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу він заявив про те, що в Україні йде війна між колоніальним минулим та європейським майбутнім і опозиція винна у тому, що реагує на наслідки плану Кремля, а не пропонує свій план перезавантаження країни.

Луценко зазначив, що у Верховній Раді потрібно негайно збирати всіх депутатів від опозиції, а також тих народних депутатів, які відчувають себе представниками українського народу та суверенної європейської держави, і “брати на себе відповідальність за законодавче оформлення трансформації України”.

“Терміново потрібно створити тимчасовий виконавчий комітет на чолі з Віталієм Кличком як найбільш рейтинговим лідером опозиції, його заступниками мають стати ті революціонери, які не думають, що будуть казати на допитах, а думають про те, як досягти перемоги”, - сказав Луценко.

Він зазначив, що предметом переговорів, які сьогодні відбудуться між Президентом Віктором Януковичем та лідерами опозиції, має стати вже не питання уряду, не питання скасування прийнятих 16 січня законів.

“Єдине питання переговорів - це відсторонення Януковича від президентської посади. Терміни. Шляхи. Методи”, - додав Луценко, зазначивши, що також має відбутись максимальна мобілізація громадян у центрі столиці, оскільки це є єдиним шляхом по зменшенню жертв серед демонстрантів.

“Після нашої перемоги у новій Конституції стаття 5 про те, що ніхто не може узурпувати державну владу, а народ є єдиним джерелом влади, має бути доповнена правом народу на повстання в разі порушення його базових конституційних прав”, - сказав Луценко.