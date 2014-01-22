На Європейську площу звозять автомобільні шини
16:14, 22 січня 2014Політика
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На Європейській площі в центрі триває протистояння між «Беркутом» і протестувальниками
Дим від шин на Грушевського / @divinejudge / Instagram
Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV кияни всіляко допомагають мітингувальникам.
Зокрема, вони звозять на Європейську площу автомобільні шини та дошки для вогнищ, якими евромайданивці створюють димову завісу між собою і «Беркутом».
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