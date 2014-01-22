На Європейську площу звозять автомобільні шини

На Європейській площі в центрі триває протистояння між «Беркутом» і протестувальниками

Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV кияни всіляко допомагають мітингувальникам. Зокрема, вони звозять на Європейську площу автомобільні шини та дошки для вогнищ, якими евромайданивці створюють димову завісу між собою і «Беркутом».

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