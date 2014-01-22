На 23 січня у Львові оголошено траур за загиблими в Києві
18:30, 22 січня 2014Політика
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На 23 січня у Львові оголошено траур за загиблими в Києві учасниками акцій протесту.
У Львові оголошено траур
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, оголошується траур окремим розпорядженням міського голови Львова Андрія Садового.
Як наголошується в повідомленні, на будівлях міста будуть вивішені прапори з траурними стрічками. Також Львівська міськрада звернулася до всіх закладів з проханням обмежити використання музики.
Як повідомляв УНІАН , в результаті масових заворушень у Києві загинуло троє мітингувальників. Двоє були 21 січня знайдені з вогнепальними пораненнями, ще один помер 21 січня в лікарні після того, як впав з колонади стадіону ім. Лобановського на вул. Грушевського.
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