На 23 січня у Львові оголошено траур за загиблими в Києві

18:30, 22 січня 2014
Політика
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На 23 січня у Львові оголошено траур за загиблими в Києві учасниками акцій протесту.

Во Львове объявлен траур

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, оголошується траур окремим розпорядженням міського голови Львова Андрія Садового.

Як наголошується в повідомленні, на будівлях міста будуть вивішені прапори з траурними стрічками. Також Львівська міськрада звернулася до всіх закладів з проханням обмежити використання музики.

Як повідомляв УНІАН , в результаті масових заворушень у Києві загинуло троє мітингувальників. Двоє були 21 січня знайдені з вогнепальними пораненнями, ще один помер 21 січня в лікарні після того, як впав з колонади стадіону ім. Лобановського на вул. Грушевського.

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