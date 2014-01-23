Меркель «у гніві» від ситуації в Україні - ЗМІ

Як повідомляє американське видання The Wall Street Journal, Меркель, не підбираючи виразів, зазначила, що уряд Німеччини вкрай стурбований ситуацією і також закликає Президента Віктора Януковича уникнути кровопролиття і захистити демонстрантів.

Разом з тим, за інформацією видання, Німеччина не розглядає введення санкцій щодо України як дієву відповідь в обставинах, що склалися, але пропонує прямий діалог, щоб уникнути насильства.

«Ми очікуємо, що уряд України зробить все, щоб захистити демократичні свободи, особливо права на мирні зібрання та право на захист життя і виключення насильства, - сказала Меркель. - Ми вкрай стурбовані і навіть не стурбовані - ми у гніві від того, як приймалися закони і яким чином під сумнів були поставлені фундаментальні права».

Як повідомляв УНІАН, раніше Меркель вже критикувала прийняті у Верховній Раді 16 січня поправки до Кримінального кодексу.

Крім того, до мирного вирішення конфлікту в Україні закликали чиновники Європейського Союзу, зокрема глава Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу і Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон. Крім того, Державний департамент США виступив із заявою, що Сполучені Штати Америки готові продовжити застосування санкцій щодо найбільш радикально налаштованих учасників подій в Україні і закликають владу якнайшвидше врегулювати ситуацію.

Одночасно голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі , міністр закордонних справ Швейцарії Дідьє Буркхальтер висловив глибоку стурбованість ситуацією в Україні і запропонував свою допомогу в пошуку виходу з політичного протистояння. Проте міністр закордонних справ Фінляндії Ерккі Туоміоя зазначив, що відносини з урядом України вже не будуть колишніми.

Сьогодні, 23 січня, відбулася телефонна розмова Меркель і Януковича. Як повідомили в прес -службі глави держави, Янукович і Меркель «обговорили питання мирного виходу з політичної кризи та шляхи стабілізації ситуації в Україні».