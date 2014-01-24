Кримські депутати будуть ігнорувати рішення Народної Ради

"Кожен день протистояння, організованого опозицією на центральних площах і вулицях столиці України, приносить нові підтвердження того, що сповзання країни до катастрофи є головною метою всієї "майданної "технології", - наголошується в заяві.

Спікер кримського парламенту назвав створену на Майдані Народну Раду України "оперетковою" структурою.

"У цю "опереткову" структуру увійшли нардепи з опозиції, позафракційні депутати та деякі міфічні "представники" органів місцевої влади. Була затверджена складена на швидку руку декларація і поставлені цілі і завдання цієї сумнівної затії. Серед них створення силових формувань, а вже потім "захист Конституції, прав і свобод людини". Тут, правда, виникає питання, як можна захищати Конституцію, грубо зневажаючи її суть, присвоївши, а не здобувши в результаті законних виборів представницькі і законодавчі функції ", - йдеться в заяві Константинова.

За його словами, Президія Верховної Ради Автономної Республіки Крим у повній відповідності зі своїми повноваженнями, закріпленими в законодавстві України, заявляє свій рішучий протест проти ескалації кризових явищ у суспільно-політичній сфері держави.

Відповідальність за наслідки політичної кризи спікер ВР АРК поклав на опозиційні політичні сили та їхніх сателітів "з числа вкрай правих неонацистських бандформувань".

"Ми закликаємо наших виборців, всіх кримчан, кому дорогі ідеали справедливості, демократії та рівноправності, дати рішучу відсіч спробам антиконституційного перевороту і захоплення влади з боку націонал-радикалів. Ми попереджаємо політиканів, які зарвалися, що на території нашої республіки діяли, діють і будуть діяти виключно закони нашої держави, одним з яких є Конституція Автономної Республіки Крим. Всі рішення "майданних" неконституційних органів, в тому числі і про проведення будь-яких позачергових виборів, на нашому острові не мають жодної сили і ніким виконуватися не будуть", - наголошується в заяві.

Крім того, на позачерговому засіданні Президії ВР АРК Константинов закликав керівництво областей Південного Сходу України виступити єдиним фронтом проти силового захоплення влади в країні.

Також він закликав кримську громадськість "підтримати співробітників правоохоронних органів, «Беркута», що виконують свій конституційний обов'язок - охорону громадського порядку, а також членів їх сімей".