Парламент Криму закликає Януковича і ВР ввести НС

Про це сказано в заяві кримського парламенту, опублікованій сьогодні на офіційному сайті Парламенту АРК.

«Безкарне захоплення Київської міської державної адміністрації та інших адміністративних будівель переконав" майданівців "у вседозволеності. У семи областях України екстремісти штурмують органи державної влади та зводять барикади. Вже захоплено будівлі Львівської, Рівненської, Тернопільської державних адміністрацій. Учасники масових заворушень оголосили, що "беруть владу у свої руки", підпорядковуються рішенням самозваної "народної ради" і приступили до формування нелегітимних органів влади. Під загрозою основи конституційного ладу і система управління державою», - йдеться в документі.

«Звертаємося до Президента Віктора Януковича, до Ради національної безпеки та оборони, до народних депутатів України із закликом зупинити розгул беззаконня, анархії і насильства, що захлеснув країну, і запровадити надзвичайний стан. Пропонуємо припинити фінансування з державного бюджету регіонів, які оголосили себе поза законом, де владу скинуто насильницьким шляхом, до відновлення в них конституційного порядку», - просить парламент автономії.

Крім того, він закликав жителів півострова підтримати бійців кримського підрозділу Внутрішніх військ МВС і співробітників кримського «Беркута», які зараз перебувають у Києві.

«Живим щитом на шляху розперезаних екстремістів з бандформувань стоять співробітники правоохоронних органів. Правоохоронці, ризикуючи життям, виконують свій службовий обов'язок, у тому числі солдати кримського підрозділу внутрішніх військ і співробітники кримського "Беркута". Сьогодні, як ніколи, вони потребують нашої підтримки. Надати її - наш громадянський обов'язок», - сказано в заяві Президії, в кінці якої наведено розрахунковий рахунок для переказування грошей.