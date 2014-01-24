Янукович зустрівся з Фюле

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

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«У зустрічі також узяли участь глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв, радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук, радник Президента України - Уповноважений України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів Костянтин Єлісєєв, директор Департаменту з питань відносин з країнами Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії Європейської служби зовнішньої дії Гуннар Ліганд», - говориться в повідомленні.