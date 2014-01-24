Янукович запевнив, що причетних до подій 30 листопада знімуть з посад

Президент України Віктор Янукович обіцяє, що Олександр Попов, Володимир Сівкович та інші причетні до подій 30 листопада на Майдані, більше не працюватимуть на своїх посадах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками духовенства, які входять до Ради церков.

“Але я вам скажу, із них ніхто не буде працювати. Вони всі будуть звільнені з займаних посад”, - сказав Президент стосовно посадовців, які сьогодні відсторонені від займаних посад на час розслідування подій 30 листопада.

Він розкритикував дії посадовців, зокрема, встановлення ялинки вночі.

“Кому вона (ялинка) була потрібна вночі, о 4-й годині ранку. Коли там ще були люди на Майдані, коли вони ще не виїхали. Навіщо було привозити цю ялинку на голову людям”, - сказав Президент.

Він зауважив, що сьогодні не знає, чи це була помилка, чи це було зроблено навмисно.

довыдка сивкович

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

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14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру у перевищенні влади у зв'язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу, голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, на той час начальнику київської міліції Валерію Коряку та заступнику начальника київської міліції Петру Федчуку.

Президент України Віктор Янукович відсторонив від посад заступника секретаря РНБО Сівковича та голову КМДА Попова.

15 грудня «Українська правда» опублікувала копії протоколів допитів Сівковича і Попова, згідно з якими вони нібито на допитах заявили, що у своїх діях у ніч на 30 листопада керувалися вказівками на той час секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Раніше опозиційні політики заявляли, що саме Клюєв організував і керував розгоном Євромайдану.

16 грудня Клюєв дав свідчення в Генпрокуратурі. Також він кілька разів публічно спростовував заяви про свою причетність до розгону Євромайдану.

Сьогодні, 24 січня, Янукович звільнив Клюєва з посади секретаря РНБО і призначив його главою Адміністрації Президента.