У КМДА підтвердили смерть пораненого на Грушевського 45-річного жителя Львівщини

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, померлий з пораненням грудної клітини був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги до відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 22 січня. Незважаючи на проведені дві операції і всі зусилля медиків, врятувати людину не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ВО «Свобода»у київській лікарні помер 45-річний житель Львівщини Роман Сеник, який був важко поранений 22 січня на вулиці Грушевського.