У КМДА підтвердили смерть пораненого на Грушевського 45-річного жителя Львівщини
14:17, 25 січня 2014Політика
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Департамент охорони здоров'я КМДА підтверджує, що сьогодні в 10.47 в київській лікарні помер учасник масових заходів, що проходять в центрі столиці.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, померлий з пораненням грудної клітини був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги до відділення Київської міської клінічної лікарні № 17 22 січня. Незважаючи на проведені дві операції і всі зусилля медиків, врятувати людину не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією ВО «Свобода»у київській лікарні помер 45-річний житель Львівщини Роман Сеник, який був важко поранений 22 січня на вулиці Грушевського.
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