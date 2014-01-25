Тернопільська обласна рада визнала Національну Раду України

«Чинна влада себе повністю дискредитувала, а тому всі владні повноваження на себе бере Народна Рада, створена 19 січня на Майдані Незалежності в Києві», - сказав голова облради Василь Хомінець.

Також депутати своїм рішенням рекомендувала місцевим радам невідкладно скликати позачергові сесії для розгляду питання про визнання Народної ради України колегіальним органом, уповноваженим представляти інтереси народу України, а також самостійного виконання делегованих повноважень місцевих органів державної влади.

Також депутати заборонили проводити на території області заходи з участю Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України, інших правоохоронних органів з використанням спеціальних засобів, зброї і військової техніки, спрямованих на обмеження прав громадян на проведення мирних зборів.

Цим же рішенням депутати звернулися в Раду Європи, Європейський Союз, ОБСЄ і міжнародного співтовариства з проханням допомогти українському народові зберегти демократичний лад і не допустити остаточного встановлення в Україні диктатури та узурпації влади Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, Народна Рада України як колегіальний орган, уповноважений представляти інтереси народу України, сьогодні також визнали Львівської обласної та міської рад.