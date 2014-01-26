МВС застерігає мітингувальників від використання напалму проти правоохоронців

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті МВС України.

«МВС має інформацію про те, що екстремістами вже заздалегідь заготовлено велику кількість рідини, яка за своїми властивостями схожа на напалм. Ця суміш містить клейку речовину, і при загорянні вкрай важко загасити полум'я, а опіки часто призводять до смерті. Тому кожна спроба підпалити цією сумішшю працівників міліції буде розцінюватися як замах на життя правоохоронців» , - заявив Захарченко.

"Ще раз підкреслюю, що ми забезпечимо право на мирні акції, та я закликав лідерів опозиції забрати з Майдану Незалежності і захоплених будівель людей, які не порушують закон", - зазначив він.

"Тоді стане зрозуміло, що залишилися тільки радикальні сили, які планують силовий сценарій і вже частково озброєні вогнепальною зброєю", - додав Захарченко.