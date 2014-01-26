Яценюк про прем'єрство: ми не відкидаємо пропозицію, але і не приймаємо

Як повідомляється на сайті "Батьківщини", про це Яценюк сказав на брифінгу в Штабі національного опору, коментуючи пропозицію Президента України Віктора Януковича до опозиції очолити уряд.

Яценюк зазначив: "Ми готові брати на себе відповідальність за долю країни, але на тих умовах, які ми виставляємо".

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"Ми не відкидаємо пропозицію, але ми його не приймаємо. Ми проводимо серйозні консультації на рівні трьох опозиційних сил. Це наше спільне рішення. Ми приймемо це рішення", - підкреслив він.

Яценюк підтвердив, що Янукович "запропонував опозиції взяти частину відповідальності і очолити уряд". "Ми, м'яко кажучи, не в захваті від цієї пропозиції. Я чудово усвідомлюю, що зараз відбувається в Україні. Країна на межі банкрутства. Вони пограбували країну за останні 3,5 роки до того, що казна держави пуста, країна ними заведена в повний і тотальний хаос. І саме тому вони хочуть уникнути відповідальності і очікують від нас відповіді, чи приймемо ми відповідальність, чи ні", - зауважив він.

"Якщо ми скажемо, що ми відмовляємось від відповідальності, вони нас звинуватять в тому, що вони пропонували, щоб ми отримали владу і вели країну до Європи, але ми відмовились. Якщо ми приймаємо цю пропозицію, то вони і люди також звинуватять, у тому, що відбувається зрада і таким чином люди не добились того, що хотіли", - зазначив він.

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Яценюк наголосив, що "будь-яке рішення з цього приводу можуть ухвалюватись виключно фракціями і повинно отримати схвалення людей".

"Будь-яка відповідь Януковича може лежати в наступній площині – у нас є наші умови, а не ваші. Для країни необхідне підписання угоди з Європейським Союзом. Тому перша ключова вимога – підписання угоди з ЄС. Друге – звільнення всіх політичних в'язнів, до яких зараз прираховуються тисячі людей, які незаконно утримують владою. І основним політичним в'язнем в країні є Юлія Тимошенко", - підкреслив депутат.

Він пояснив, що під час переговорів для врегулювання кризи стосовно частини ключових вимог опозиції було отримано позитивні відповіді. Насамперед, за його словами, йдеться про звільнення з-під варти всіх активістів у найкоротші терміни, "незалежно від того, чи вони були заарештовані в Києві, чи в будь-якому іншому місті України.

Ще одна вимога, за словами Яценюка, стосується "закриття кримінальних справ щодо тисяч людей, по відношенню до яких цей режим порушив політичні справи": "У парламенті у вівторок повинен бути проголосований закон про амністію, і всі люди повинні бути на свободі. По відношенню до кожної людини повинна бути закрита кримінальна справа без будь-яких правових наслідків".

Наступна вимога, за його словами, стосується питання внесення змін до Конституції: "Ця умова прийнята, але ми хочемо чітко зрозуміти правовий механізм повернення до Конституції 2004 року. Сьогоднішня система влади, яка передбачає концентрацію влади в руках однієї особи, є неприйнятною для країни".

"Що стосується диктаторських законів, які були ганебно проголосовані в українському парламенті, ми наполягаємо на тому, щоб закони були скасовані в цілому. Будь-які пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цих законів чи створення робочих груп, ми вважаємо неприйнятними", - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 січня, Янукович запропонував Яценюку посаду прем`єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку - віце-прем`єра з гуманітарних питань.