З Українського дому вивели поранених правоохоронців

За словами очевидців, на даний момент, Український дім залишили чотири бійця ВВ.

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV Український дім перебуває в облозі і його штурмували. Мітингувальники намагаються штурмувати будинок Українського дому, в якому знаходяться бійці внутрішніх військ і "Беркут"

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