З Українського дому вивели поранених правоохоронців
02:38, 26 січня 2014Політика
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За словами очевидців, на даний момент, Український дім залишили чотири бійця ВВ.
З Українського дому вивели поранених / Кадр: espreso.tv
Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV
Український дім перебуває в облозі і його штурмували.
Мітингувальники намагаються штурмувати будинок Українського дому, в якому знаходяться бійці внутрішніх військ і "Беркут"
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