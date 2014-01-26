З Українського дому вивели поранених правоохоронців

02:38, 26 січня 2014
Політика
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За словами очевидців, на даний момент, Український дім залишили чотири бійця ВВ.

З Українського дому вивели поранених / Кадр: espreso.tv

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV

Український дім перебуває в облозі і його штурмували.

Мітингувальники намагаються штурмувати будинок Українського дому, в якому знаходяться бійці внутрішніх військ і "Беркут"

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