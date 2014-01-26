В ПР зареєстрували законопроект про скасування "законів 16 січня"

Народний депутат з фракції Партії регіонів Микола Рудьковський зареєстрував у Верховній Раді проект закону «Про визнання такими, що втратили чинність, Законів України, прийнятих Верховною Радою України 16 січня 2014 року, голосування по яких відбулось з порушенням Регламенту Верховної Ради України і які обмежують конституційні права і свободи людини».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Також Рудьковський зареєстрував у ВР проект постанови «Про вжиття Кабінетом міністрів України заходів для забезпечення прав і свобод людини під час мирних зборів».

Водночас ці тексти проектів документів на сайті Верховної Ради поки що відсутні.

Читайте такожЯнукович погодився звільнити затриманих і змінити закони 16 січня - Портнов (оновлено)Як повідомлялося, 16 січня провладні фракції у Верховній Раді ухвалили низку законів, які, за словами експертів, обмежують права та свободи українців. Документи приймалися без обговорення, шляхом підняття рук.

Опозиція розцінила закони, прийняті 16 січня, як "державний переворот".

Серед прийнятих законів - так званий закон Олійника-Колесніченка, яким, зокрема, визначено порядок реєстрації та функціонування громадських організацій - "іноземних агентів"; запроваджена кримінальна відповідальність за наклеп і екстремістську діяльність, а також за втручання в роботу інформаційних ресурсів органів державної влади; посилена кримінальна відповідальність за масові заворушення, блокування та захоплення будівель та ін.

Прийняття цих законів викликало негативну реакцію західних політиків та офіційних осіб, а також міжнародних правозахисних організацій.

19 січня на вулиці Грушевського почалося протистояння між правоохоронцями та протестувальниками. Постраждали кілька сотень людей, є загиблі.