У Харкові «тітушки» з битами напали на Євромайдан, мітинг триває

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків молодиків із алюмінієвими битами напали на мітинг Євромайдану, який відбувається на майданчику перед пам’ятником Т. Шевченку на вулиці Сумській.

Нападників вдалося відбити самообороні Євромайдану. Зупинити конфлікт допомогли працівники міліції.

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Під час сутички була пошкоджена відеокамера знімальної групи одного з місцевих телеканалів.

Зараз мітинг Євромайдану продовжується. У ньому беруть участь кілька сотень людей, які тримають національні прапори. Євромайдан готується до нових провокацій.