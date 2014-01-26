У Сумах створили Народну Раду, мітингувальники будують барикади перед ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, наразі люди, серед яких молодь, багато чоловіків та жінок похилого віку, наповнюють близько 1 тис. мішків снігом та повністю забарикадували обоє вхідних дверей до будівлі зі сторони площі Незалежності.

За словами активістів, таким же чином вони планують забарикадувати входи до будівлі з тильної сторони, де поки що знаходяться співробітники міліції.

Таким чином городяни будуть намагатися не допустити завтра, 27 січня, чиновників до робочих місць.

Чергування активістів поруч із барикадами буде здійснюватися цілодобово.

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Зараз частина учасників Народного віче також вирушила тисячною колоною вулицями міста із закликом «Суми - вставай!».

Як повідомляв УНІАН, у Сумах учасники Народного віче створили обласну Народну Раду. Головою Ради обрано народного депутата Володимира Шульгу («Батьківщина»).

Також Народне віче проголосувало за утворення загонів муніципальної міліції та народної самооборони.

Віче, яке розпочалося о 12 годині, зібрало близько 5 тисяч людей, які заблокували Будинок рад, в якому проходять сесії міської та обласної рад.