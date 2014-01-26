На запорізькому Майдані заявили, що не збираються захоплювати ОДА

Організатори Майдану не планували і не планують захоплювати будівлю Запорізької обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомив співорганізатор запорізького Євромайдану Ігор Артюшенко - керівник громадської організації «Українська справа», від імені якого традиційно подаються заявки на проведення щонеділі перед будівлею Запорізької ОДА запорізького Майдану.

«Ми не планували і не плануємо захоплення будівлі Запорізької облдержадміністрації», - заявив Артюшенко, проте підтвердив, що камені, якими сьогодні були розбите скло в Будівлі Запорізької ОДА, летіли з натовпу мітингувальників.

«З другого поверху будівлі ОДА на мітингувальників кидали пакети, що вибухали, з натовпу полетіли камені. Хто саме кидав, мені сказати складно, але кілька вікон будівлі, дійсно, розбиті», - констатував Артюшенко.

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні - 26 січня в Запоріжжі, збори активістів Майдану перед будівлею облдержадміністрації, закінчилося відкриттям кримінального провадження.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, «слідче управління ГУ МВС України в Запорізькій області відкрило кримінальне провадження за фактом спроби захоплення будівлі Запорізької ОДА, яке відбулося сьогодні близько 14.00». За даними працівників ОДА, які сьогодні перебувають на робочих місцях і стали свідками спроби захоплення, вона полягала в тому, що учасники Майдану - близько 3 тис. чоловік спробували через заслін міліції пробитися в будівлю облдержадміністрації. При цьому кілька вікон будівлі ОДА були розбиті кинутими невідомими предметами.

Акція протесту, учасники якої традиційно вимагають відставки не тільки Президента, але і керівництва місцевої влади, зокрема, голови Запорізької ОДА Олександра Пеклушенка, триває, незважаючи на те, що, згідно з заявкою, повинна була завершитися о 13.30.

Не розходяться від будівлі ОДА і учасники Антимайдану, близько 1 тис. чоловік, яких від учасників запорізького Майдану відділяє кордон міліції.