В Українському домі розташовувались не Внутрішні війська, а "інші підрозділи" – прес-служба ВВ

Про це заявила прес-служба внутрішніх військ МВС України.

«У деяких засобах масової інформації з`явилась недостовірна інформація про те, що під час подій під Українським домом на Європейській площі у приміщенні будівлі перебували військовослужбовці внутрішніх військ МВС України. Категорично спростовуємо таку інформацію та наголошуємо, що жодного військовослужбовця внутрішніх військ МВС України в Українському домі не перебувало, також там не було курсантів Академії внутрішніх військ МВС України. В Українському домі були розташовані інші підрозділи міліції», - наголошується у повідомленні.

Читайте такожВ МВС вважають, що силовиків під Українським домом хотіли взяти у заручникиВ прес-службі внутрішніх військ просять працівників ЗМІ "не розповсюджувати неправдиву інформацію та звертатися до офіційних джерел".

Як повідомляли раніше українські ЗМІ, один з лідерів опозиції Віталій Кличко заявив, що в Українському домі не було і "беркутівців".