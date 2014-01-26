Запорізька міліція отримала повідомлення про замінування ДніпроГЕСу та двох супермаркетів

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, повідомлення про замінування об`єктів надійшло від анонімів близько 20.40.

На місця можливих пригод виїхали співробітники міліції і вибухотехніки, ведеться перевірка об`єктів із залученням кінологічних служб.

За поки що не підтвердженими даними, близько півгодини тому до міліції також надійшло повідомлення про замінування гіпермаркету ”Епіцентр”.