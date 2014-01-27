У фракції ПР вважають, що уряд "підставив" Президента

Про це повідомив народний депутат України від Партії регіонів Микола Джига виданню КоммерсантЪ-Украина.

«На засіданні фракції (25 січня - УНІАН) було висловлено претензії на адресу уряду - дуже багато претензій, депутати говорили сміливо - було запропоновано відправити уряд у відставку! Це єдино правильне рішення! Якщо уряд не зміг підготувати правильний документ про асоціацію з ЄС, такий уряд треба звільнити - вони підставили і Президента, і країну!», - розповів Джига.

Читайте такожЯнукович запропонував Яценюку посаду премєр-міністра, а Кличку - віце-премєраЗа інформацією видання, багато членів уряду і фракції Партії регіонів відсутні на засіданні. Міністри ніяк не реагували на критику депутатів, а Миколу Азарова, за словами очевидців, постійно перебивали депутати. "Дуже довго обговорювали корупцію у всіх гілках влади, непомірні тягарі - у нас у фракції багато прогресивних людей, і ми розуміємо, що це послужило детонатором того, що відбувається в країні - малий і середній бізнес не може розвиватися в таких умовах!", - сказав Джига.

Він зазначив, що підтримує призначення в уряд представників опозиції. "Я ставлюся позитивно до того, щоб Арсеній Яценюк очолив Кабінет міністрів, це стабілізує ситуацію. Крім того, я вважаю, що слід скасувати закони, прийняті 16 січня - до прийняття ніхто з депутатів їх не читав, деякі норми потрібні, але не зараз", - додав депутат.

Нагадаємо, 25 січня Віктор Янукович запропонував Яценюку посаду прем'єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку - віце-прем'єра з гуманітарних питань.

Як зазначає КоммерсантЪ-Украина, на думку експертів, пропозицію Віктора Януковича переформатувати уряд було зроблено, "щоб розсварити лідерів опозиції". "Янукович і його команда - непогані психологи, вони знають, що Яценюк ласий на посади та буде про це думати! А пропозиція Віталію Кличку, який реально претендує на президентський пост, стати віце-прем'єром, взагалі виглядала як знущання! Опозиція стверджує, що домагається президентських виборів, але водночас вони говорять, що готові формувати Кабмін - це зроблено, щоб внести розбрат у трійку лідерів", - заявив Коммерсанту колишній народний депутат Тарас Чорновіл.