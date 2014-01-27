Кравчук, Кучма і Ющенко будуть присутні завтра на засіданні ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони самі повідомили під час ініційованого Кравчуком круглого столу в Києві.

В ході круглого столу було запропоновано, щоб Кравчук виступив перед народними депутатами, розповів про підсумки круглого столу, основним лейтмотивом якої була необхідність вирішити конфлікт в Україні мирним шляхом.