Кравчук, Кучма і Ющенко будуть присутні завтра на засіданні ВР

18:55, 27 січня 2014
Політика
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Президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко будуть присутні завтра на позачерговому засіданні Верховної Ради.

Президенты на круглом столе

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони самі повідомили під час ініційованого Кравчуком круглого столу в Києві.

В ході круглого столу було запропоновано, щоб Кравчук виступив перед народними депутатами, розповів про підсумки круглого столу, основним лейтмотивом якої була необхідність вирішити конфлікт в Україні мирним шляхом.

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