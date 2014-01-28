Рибак оголосив перерву в Раді на 30 хвилин

У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 10.50

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на 30 хвилин - до 10.50. Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова ВР Володимир Рибак. Читайте такожВР сьогодні на сесії розгляне тільки одне питання За його словами, перерву оголошено на пропозицію лідерів фракцій для проведення консультацій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter