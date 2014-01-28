Близько 3,5 тисяч людей продовжують мітингувати на Майдані
10:55, 28 січня 2014Політика
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На Майдані Незалежності в Києві знаходиться близько 3,5 тисяч осіб
На Майдані триває мітинг
Як передає кореспондент УНІАН, безпосередньо біля сцени знаходиться близько 500 осіб.
З монітору над основною сценою транслюють фільм про покійного лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола.
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Люди продовжують грітись біля діжок з багаттям та курсувати у напрямку до вулиці Грушевського.
Ситуація на Майдані спокійна.
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