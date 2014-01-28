Між протестувальниками та "Беркутом" знову встали жінки та священики

11:15, 28 січня 2014
Політика
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На Грушевського більше 50 жінок разом зі священиками вишикувалися перед внутрішніми військами і читають молитви. 

На Грушевського 50 жінок вийшли з плакатами

На вул. Грушевського у Києві більше 50 жінок разом зі священиками вийшли в буферну зону між протестувальниками та внутрішніми військами з плакатами «Мама» і «Не стріляй, захищай».

Як передає кореспондент УНІАН, жінки проспівали «Марія матір Божа», прочитали «Отче наш» та інші молитви, звертаючись до спецпризначенців «Беркуту».

Наразі священики почали молебень.

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На Грушевського наразі перебувають близько 300 мітингувальників. Ситуація спокійна. Мітингувальники продовжують збирати сніг та грітись біля діжок з полум’ям.

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