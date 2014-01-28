Промовці на провладному мітингу у Києві від критики опозиції перейшли до критики Заходу
12:29, 28 січня 2014Політика
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Виступаючі на Антимайдані, який розмістився у Маріїнському парку столиці, від критики опозиції перейшли до критики західних країн.
Риторика на Антимайдані різко змінилася
Як передає кореспондент УНІАН, риторика виступів на Антимайдані різко змінилася протягом останньої години.
Якщо раніше виступаючі, переважно депутати місцевих рад з півдня та сходу країни, говорили про перемогу діючої влади і критикували опозицію, то зараз вони говорять про те, що не допустять панування в Україні західних країн.
Читайте такожЗ Донецька до Києва відправлено черговий потяг з активістами на підтримку президентаЗокрема, один з виступаючи заявив: “Ми дамо відсіч заходу і не допустимо натовських баз в Україні”.
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