Промовці на провладному мітингу у Києві від критики опозиції перейшли до критики Заходу

Як передає кореспондент УНІАН, риторика виступів на Антимайдані різко змінилася протягом останньої години.

Якщо раніше виступаючі, переважно депутати місцевих рад з півдня та сходу країни, говорили про перемогу діючої влади і критикували опозицію, то зараз вони говорять про те, що не допустять панування в Україні західних країн.

Читайте такожЗ Донецька до Києва відправлено черговий потяг з активістами на підтримку президентаЗокрема, один з виступаючи заявив: “Ми дамо відсіч заходу і не допустимо натовських баз в Україні”.