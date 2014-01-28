Лідери опозиції розповіли, коли можуть завершитися акції протесту

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у коментарі журналістам лідер партії “УДАР” Віталій Кличко підкреслив, що Майдан розійдеться, коли будуть виконані його вимоги.

За його словами, на сьогодні дуже багато чого змінилось з того часу, коли почалися перші акції протесту. Він нагадав, що нині учасники Майдану виступають на стільки за інтеграцію України з ЄС та через побиття студентів бійцями “Беркута”.

Читайте такожНа барикадах Києва зберігається спокійна обстановка“На сьогодні це протестний Майдан — протест проти влади”, - сказав Кличко.

За його словами, сьогодні опозиція вирішує питання крок за кроком, і треба вирішити нагальніші питання, в тому числі щодо амністії затриманих учасників акцій.

Коментуючи одну з вимог Майдану — відставку Президента Віктора Януковича, Кличко зауважив, що це був би логічний крок.

“Але на сьогоднішній день ключове питання, яке ми зараз обговорюємо, - це амністія, тому що по всій країні почався терор”, - додав лідер «УДАРу».

Також, за його словами, для того, аби українці “побачили світло в кінці тунелю”, потрібно почати реалізацію справжніх реформ.

Крім того, Кличко зауважив, що питання про звільнення засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко залишається актуальним, але на даний момент не порушується.

Читайте такожТимошенко закликала силовиків «не брати кров українців на свої душі»“Звільнення Тимошенко стоїть актуальним, але не тема сьогоднішніх переговорів”, - сказав Кличко.

Своєю чергою лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок зазначив, що на сьогодні люди налаштовані категорично.

“Люди прийшли на Майдан і ставлять чітке питання — що ми поставили вимоги перед владою, і влада повинна ці вимоги виконати”, - сказав Тягнибок.

За його словами, сьогодні опозиція, як представники Майдану, намагаються крок за кроком реалізувати ці вимоги.

“Мені складно говорити, коли це може відбутися, але я свято вірю, що всі абсолютно вимоги Майдану будуть реалізовані”, - сказав Тягнибок.