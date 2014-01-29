Турчинов: Влада зволікає з остаточним скасуванням «законів 16 січня» для «шантажу»

18:03, 29 січня 2014
Політика
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Народний депутат від «Батьківщини» Олександр Турчинов вважає, що влада зволікає з остаточним скасуванням «законів 16 січня» для «шантажу».

Александр Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Турчинов відзначив, що вже «доба пройшла після того, як прийнято скасування законів диктаторських, а ці проекти навіть не вийшли за підписом Рибака до Адміністрації Президента».

Читайте такожВерховна Рада розгляне два варіанти законопроекту про амністію - регіонал«Тобто, вони зволікають з підписанням цих законів, тим самим просто торгуючиюсь і шантажуючи нас», - сказав депутат.

Як повідомлялося, 28 січня більшість і опозиція в парламенті скасували дев'ять з одинадцяти "законів 16 січня", які в суспільстві назвали репресивними і диктаторськими.

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У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів щодо амністії учасників акцій протесту. Документ, запропонований депутатами від Партії регіонів, почне діяти лише після того, як протестувальники звільнять захоплені приміщення, розблокують вулиці, демонтують барикади.

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