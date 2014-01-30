Майдан не буде виконувати закон про амністію і продовжить стояти - Парубій

00:29, 30 січня 2014
Політика
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Опозиція не збирається виконувати законопроект про амністію мітингувальників, який був прийнятий в Раді ввечері 29 січня.

Про це повідомив комендант Майдану Андрій Парубій, додавши, що в центрі Києва зараз готуються до зміцнення оборони з метою перешкодити силового розгону, передає ТСН з посиланням на УНН.

За словами Парубія, опозиція після голосування за законопроект Мірошниченка відчуває себе певною мірою обманутою, а "мітингарі не збираються розходитися з Майдану і звільняти адмінбудівлі".

"Я зараз іду до людей на Майдан і ми безумовно будемо посилювати охорону на Майдані", - зазначив Парубій.

Нагадаємо, ввечері, 29 січня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, поданий нардепом від фракції Партії регіонів Юрієм Мірошниченком щодо амністії учасників акцій протесту.

За відповідне рішення віддали голоси 232 народних депутата. Опозиція виступала категорично проти прийняття цього законопроекту.

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