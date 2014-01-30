Експерт назвав закон Мірошниченка "законом про заручників"

Про це заявив письменник і громадський діяч, член Гельсинської спілки Володимир Яворський, коментар якого наводить на своїй сторінці у Facebook Валерій Чалий.

"Закон Мірошниченка про нібито амністію можна сміло й справедливо назвати законом про заручників. Фактично цей закон визнає, що всі люди сидять без жодних підстав", - заявив Яворський.

Читайте такожМайдан не буде виконувати закон про амністію і продовжить стояти - ПарубійНа його думку, звільнення учасників акцій закон ставить не в залежність від вини та власних дій, а в залежність від дій незнайомих обвинуваченому людей.

нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла без обговорення закон про амністію учасників масових акцій у редакції Юрія Мірошниченка.

Зокрема, в законі вказується, що він набуває чинності лише в разі розблокування будівель та вулиць учасниками протестів.