Влада готує силовий розгін Майдану - депутат

Про це заявила позафракційний депутат Інна Богословська.

За її словами, одразу ж після підписання та опублікування у ЗМІ цього законопроекту протягом 2 тижнів буде силовий розгін Майдану.

"Опозиція це розуміє і вже готується до посилення охорони Майдану. Тепер слід очікувати пролиття крові, адже мітингувальники просто так з Майдану та захоплених будівель не підуть", - наголосила Богословська.

Нагадаємо, як раніше сказав комендант Майдану депутат Андрій Парубій, ні мітингувальники, ні опозиція не збираються розходитись з Майдану та звільняти адмінбудівлі.

За матеріалами ТСН, УНН