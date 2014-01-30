Влада готує силовий розгін Майдану - депутат
01:31, 30 січня 2014Політика
0 0
Наразі у владі тривають переговори, коли підписувати прийнятий законопроект Мірошниченка про амністію мітингувальників.
Про це заявила позафракційний депутат Інна Богословська.
За її словами, одразу ж після підписання та опублікування у ЗМІ цього законопроекту протягом 2 тижнів буде силовий розгін Майдану.
"Опозиція це розуміє і вже готується до посилення охорони Майдану. Тепер слід очікувати пролиття крові, адже мітингувальники просто так з Майдану та захоплених будівель не підуть", - наголосила Богословська.
Нагадаємо, як раніше сказав комендант Майдану депутат Андрій Парубій, ні мітингувальники, ні опозиція не збираються розходитись з Майдану та звільняти адмінбудівлі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter