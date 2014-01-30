На Черкащині суд звільнив трьох активістів Автомайдану – УДАР

Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook керівник черкаської обласної організації партії «УДАР» Віталій Іляшенко, суд не обрав активістам Автомайдану запобіжний захід, а визнав їх невинними.

За його словами, «… одного із них без паспорту, телефону та коштів так і залишили під судом на морозі. Городищенська районна організація партії «УДАР» відразу ж приютила активіста. Обігріємо його та завтра відправимо додому». Імена звільнених активістів Іляшенко не розголошує.

Як повідомляв УНІАН, Соснівський районний суд Черкас обрав одному з лідерів Автомайдану Сергію Хаджинову міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Також вчора в Черкаській області у судах розглядалися справи інших 18 учасників Автомайдану, яких затримали вночі 27 січня під час другої спроби зайняти Черкаську ОДА.