Не всі в ПР знають, що написано в законі про амністію
02:33, 30 січня 2014Політика
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Депутат Партії регіонів Владислав Лук'янов не зміг переказати змісту законопроекту про амністію учасників акцій протесту, який Верховна Рада ухвалила у середу ввечері.
Зокрема він не зміг назвати будівлі, які, згідно з документом, змушені будуть звільнити мітингувальники в обмін на звільнення арештованих, пише Українська правда.
Окрім того, за словами Лук'янова, текст законопроекту не було змоги роздати народним депутатам, присутнім в парламенті.
Також "регіонал" заявив, що може передати текст документу журналістам лише у четвер, і порадив ЗМІ звернутися до юридичного відділу Верховної Ради, який також може надати законопроект.
Депутат також підтвердив, що обговорення законопроекту з президентом Віктором Януковичем тривало 37 хвилин.
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