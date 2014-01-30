Санкції США можуть торкнутися і лідерів опозиції - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела.

Вашингтон вже відкликав візи для ряду українських чиновників, пише Газета.Ru.

Тепер же вказується на те, що лідери протестів теж можуть потрапити під санкції - у разі загострення насильства.

Параметри санкцій поки ще не вироблені, відзначають джерела.