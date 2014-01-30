Санкції США можуть торкнутися і лідерів опозиції - ЗМІ
06:00, 30 січня 2014Політика
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Санкції, які може ввести адміністрація Барака Обами, можуть торкнутися не тільки представників державної влади, але й деяких лідерів української опозиції
Санкції США можуть торкнутися не тільки влади, але й лідерів опозиції / zr.ru
Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела.
Вашингтон вже відкликав візи для ряду українських чиновників, пише Газета.Ru.
Тепер же вказується на те, що лідери протестів теж можуть потрапити під санкції - у разі загострення насильства.
Параметри санкцій поки ще не вироблені, відзначають джерела.
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