Близько тисячі осіб продовжують протестувати на Майдані, люди встановлюють нові намети

10:52, 30 січня 2014
Політика
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На столичному Майдані побільшало наметів

На Майдане становится все больше палаток / Анна Раевская

На столичному Майдані Незалежності встановлюють нові намети з написами населених пунктів, звідки прибувають нові мітингувальники.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час на Майдані перебуває близько 1 тисячі осіб.

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Люди продовжують розчищати сніг, рубати дрова та прибирати сміття.

Частина мітингувальників гріється біля діжок з багаттям, частина переглядає художній фільм біля монітору, встановленого біля сцени.

Ситуація на Майдані спокійна.

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