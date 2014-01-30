Близько тисячі осіб продовжують протестувати на Майдані, люди встановлюють нові намети

На столичному Майдані побільшало наметів

На столичному Майдані Незалежності встановлюють нові намети з написами населених пунктів, звідки прибувають нові мітингувальники. Як передає кореспондент УНІАН, у даний час на Майдані перебуває близько 1 тисячі осіб. Читайте такожТягнибок заявляє, що Майдан не розійдеться Люди продовжують розчищати сніг, рубати дрова та прибирати сміття. Частина мітингувальників гріється біля діжок з багаттям, частина переглядає художній фільм біля монітору, встановленого біля сцени. Ситуація на Майдані спокійна.

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