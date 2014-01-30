Близько тисячі осіб продовжують протестувати на Майдані, люди встановлюють нові намети
10:52, 30 січня 2014Політика
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На столичному Майдані побільшало наметів
На Майдані стає дедалі більше наметів / Ганна Раєвська
На столичному Майдані Незалежності встановлюють нові намети з написами населених пунктів, звідки прибувають нові мітингувальники.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час на Майдані перебуває близько 1 тисячі осіб.
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Люди продовжують розчищати сніг, рубати дрова та прибирати сміття.
Частина мітингувальників гріється біля діжок з багаттям, частина переглядає художній фільм біля монітору, встановленого біля сцени.
Ситуація на Майдані спокійна.
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