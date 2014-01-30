На ювілейній конференції в Мюнхені обговорять кризу в Україні

10:59, 30 січня 2014
Політика
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На 50-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, планують обговорити кризу в Україні і ситуацію навколо Сирії.

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности планируют обсудить кризис в Украине / securityconference.de

31 січня - 1 лютого в ході 50-ї Мюнхенській конференції з питань безпеки обговорюватиметься політична криза, повідомили УНІАН у департаменті інформації і друку МЗС РФ.

"Основна увага в ході нинішньої сесії Конференції буде зосереджена на питаннях зміцнення безпеки євроатлантичного регіону, кризі в Україні, розвитку взаємовідносин Росія-ЄС та Росія-НАТО, регулюванні кіберпростору, ситуації навколо Сирії і на Близькому Сході, іранській ядерній програмі, впливі наслідків фінансової кризи на глобальну безпеку і стабільність, забезпеченні енергобезпеки", йдеться в повідомленні.

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Мюнхенський форум, що проводиться щорічно з 1962 р., по праву має репутацію одного з найбільш авторитетних і представницьких міжнародних дискусійних «майданчиків» з актуальних проблем політики безпеки в Євро-Атлантиці. У роботі цієї Конференції, як і в попередні роки, братимуть участь глави держав і урядів, міністри закордонних справ та оборони, парламентарії і відомі експерти-міжнародники. Росія традиційно бере участь у форумі на високому рівні.

У зв'язку з ювілеєм Конференції її організатори планують звернути ретроспективний погляд на півстолітню історію її діяльності, а також сфокусувати увагу на ключових аспектах міжнародного та європейського порядку денного.

Головний акцент у виступі глави МЗС Росії буде зроблено на висвітленні російських підходів з актуальних завдань створення в Євро-Атлантиці простору рівної і неподільної безпеки без розділових ліній на основі зміцнення довіри, взаємного врахування інтересів, колективного реагування на сучасні виклики та загрози, які мають транснаціональний характер.

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