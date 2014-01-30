Євросоюз повинен надати Україні перспективу членства - МЗС Польщі

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю польському інформаційному агентству РАР.

"Треба зробити висновки з помилок, зроблених під час переговорів ЄС з Україною в справі Угоди про асоціацію. Українці в цьому були зацікавлені і Польща цьому сприяла, аби в Угоді була згадка, що їх держава буде колись мати право стати кандидатом на вступ до ЄС. Вето з боку деяких держав створило враження, що Україна не була б бажаною в ЄС. Цю помилку треба виправити", - сказав він.

Польський міністр сказав, що така перспектива може бути записана в окремому документі Європейського Союзу.

"Тест угоди не змінимо, але Рада Євросоюзу могла би записати таку декларацію, наприклад, у висновках. Сподіваємося, що події у Києві змінили бачення України в Європі", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, українська влада відмовилась підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом в листопаді 2013 року, що викликало хвилю масових протестів в Україні, які тривають досі.

Раніше представники влади неодноразово критикували ЄС за те, що він не хоче офіційно визнати, що Україна має перспективу приєднатися до європейського об'єднання, в яке зараз входять 28 держав.

Водночас європейські політики підкреслювали, що кожна держава, котра проведе реформи та виконає передбачені в засновницьких документах ЄС умови для вступу, зможе приєднатися до цього об'єднання.