На Грушевського перебувають близько 200 осіб, пропускний режим залишається посиленим
11:42, 30 січня 2014Політика
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На вулиці Грушевського в центрі Києва перебувають близько 200 мітингувальників
На Грушевського знаходиться близько 200 осіб
Як передає кореспондент УНІАН, вони не вдаються до активних дій стосовно правоохоронців. Люди продовжують грітися біля діжок з вогнем.
Основна частина мітингувальників зосереджена на другій лінії барикад. Вони періодично вигукують “Слава Україні! - Героям Слава!”.
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Пропускний режим між барикадами залишається посиленим. Пропускають лише медиків, волонтерів та представників ЗМІ.
З боку правоохоронців наразі лунають українські народні пісні.
Загалом ситуація спокійна.
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