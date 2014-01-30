На Грушевського перебувають близько 200 осіб, пропускний режим залишається посиленим

Як передає кореспондент УНІАН, вони не вдаються до активних дій стосовно правоохоронців. Люди продовжують грітися біля діжок з вогнем.

Основна частина мітингувальників зосереджена на другій лінії барикад. Вони періодично вигукують “Слава Україні! - Героям Слава!”.

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Пропускний режим між барикадами залишається посиленим. Пропускають лише медиків, волонтерів та представників ЗМІ.

З боку правоохоронців наразі лунають українські народні пісні.

Загалом ситуація спокійна.