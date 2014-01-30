Депутати хочуть ліквідувати в Києві районні держадміністрації

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №4050 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо утворення виконавчих комітетів обласних та районних рад».

Як повідомляється на сайті парламенту, авторами проекту закону є народні депутати з фракції «Батьківщина» Роман Ілик, Степан Курпіль, Юрій Одарченко, Олександр Чорноволенко.

Водночас повний текст документа на сайті ВР поки що відсутній.

Між тим один з його авторів, депутат Ілик поінформував, що законопроектом передбачено утворення на рівні обласних, районних рад, а також міста Києва виконавчих комітетів із повноваженнями виконавчих органів відповідних рад. При цьому ліквідовуються виконавчі апарати обласних та районних рад, функції забезпечення діяльності рад покладатимуться на їх виконавчі органи, йдеться у коментарі Ілика, переданому УНІАН його прес-службою.

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До повноважень виконавчих комітетів рад, зокрема, пропонується віднести питання, що раніше делегувалися цими радами до відання місцевих державних адміністрацій. Крім того, передбачається делегування низки повноважень органів державної влади виконавчим комітетам місцевих рад.

У віданні місцевих державних адміністрацій залишаються питання, що прямо віднесені Конституцією України до їх відання та повноваження у сфері державного контролю, мобілізаційної підготовки, оборони та інших питань.

В Києві, згідно з законопроектом, пропонується ліквідувати районні державні адміністрації. Управління районами в місті мають здійснювати районні ради та виконавчі комітети районних у місті Києві рад. Повноваження районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів визначаються Київською міською радою шляхом делегування.

З метою підготовки до введення законопроекту в силу пропонується відстрочити введення його в дію на 90 днів. За цей час пропонується провести перші вибори до районних у місті Києві рад, розробити зміни до інших законодавчих актів, а також перерозподілити бюджетне фінансування.