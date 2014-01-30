Питання розпуску Ради остаточно не знято - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова ВР Володимир Рибак сьогодні на прес-конференції в Києві.

Читайте такожРибак відкидає можливість запровадження надзвичайного стану Він нагадав, що вчора в парламенті пройшла зустріч Президента України Віктора Януковича з представниками фракції Партії регіонів, і на цій зустрічі, за словами Рибака, Янукович зауважив, що якщо не буде порозуміння між парламентаріями, і не будуть вирішуватись питання, які має вирішувати влада, парламент, місцеві органи, то він (Президент) буде вимушений розглянути питання про розпуск такого парламенту.

Рибак наголосив, що Президент закликав депутатів ухвалити рішення про звільнення людей з-за грат та звільнення адміністративних приміщень.

Читайте такожТягнибок заявляє, що Майдан не розійдеться“Якщо ви цього не зробите, я буду вимушений зібрати керівників усіх фракцій і розглянути це питанням, в результаті може з'явитись така можливість, що я звернуся до народу України і підпишу указ про розпуск такого парламенту”, - процитував Рибак Президента Януковича.

Відповідаючи на запитання, чи на сьогодні після голосування за закон, якого вимагав Президент, залишилась загрозу розпуску парламенту, Рибак зауважив, що є ще дуже багато питань, які потрібно врегулювати.

“Є дуже багато питань: люди є на Майдані, люди зібралися, дійсно є дуже багато проблем, і хай ніхто не думає, що люди завтра підуть з Майдану - з людьми потрібно спілкуватись, з людьми потрібно вирішувати ці питання, які є”, - сказав Рибак.

Він позитивно оцінив, що сьогодні опозиція і влада ведуть перемовини і прислуховуються один до одного.