В українській владі почався процес дезінтеграції - Квасневський

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це Квасневський сказав сьогодні в ефірі Польського радіо.

"Це типове явище для такої кризи, що починається процес дезінтеграції влади. Думаю, що вчорашній несподіваний візит Президента Віктора Януковича у Верховну Раду є наслідком того, що він боїться, що більшість вже не на його стороні", - сказав він.

Квасневський вважає, що Янукович приїхав до парламенту, аби "лякати, дисциплінувати та шантажувати", зауваживши, що це вплинуло на депутатів, оскільки більшість підтримала запропонований "регіоналами" закон про амністію.

Незважаючи на це, на думку польського політика, дезінтеграція влади в України продовжиться.

"Люди, які раніше виконували накази влади, тепер хочуть щонайменше утримати нейтральність, аби мати "акції на майбутнє" та потім сказати: адже я тоді теж був з вами, був у групі переможців", - переконаний він.

Квасневський зазначив, що ця дезінтеграція вже стосується української армії, правоохоронців та судів.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня народні депутати на почерговій сесії не могли знайти консенсусу щодо жодного із пропонованих чотирьох проектів про амністію учасників акцій протесту.

Потім до ВР прибули Президент України Віктор Янукович, в.о. прем’єр-міністра Сергій Арбузов та глава Адміністрації Президента Андрій Клюєв. Вони провели нараду з фракцією Партії регіонів.

Як заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко, Янукович і керівництво Партії регіонів «приїхали з Банкової у парламент, щоби «промивати» мізки депутатам – «регіоналам», які не згодні підтримувати законопроекти щодо амністії авторства ПР».

Після наради стало відомо, що депутати від ПР вирішили проголосувати за проект закону, внесений депутатом від Партії регіонів Юрієм Мірошниченком.

За словами Кличка, Президент України розглядав можливість розпуску парламенту в разі неголосування за законопроект про амністію.

Після цього фракції ПР та КПУ без обговорення ухвалили в першому читанні та в цілому законопроект, внесений Мірошниченком, «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань» (4021-3).

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.